Samsun’da kentsel dönüşüm başlıyor, 20 yıllık hayal gerçek oluyor

Samsun’da Saitbey, Ulugazi ve Kökçüoğlu (Anadolu, Zeytinlik, Kadıköy) Mahallelerinde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm çalışmaları için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile firma arasında protokol imzalanırken, hak sahipleriyle görüşmeler başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun’un 20 yıldır beklediği kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını açıkladı. Samsun’un İlkadım ilçesinde Saitbey, Ulugazi ve Kökçüoğlu Mahalleleri sınırları içerisinde afet bölgesi ilan edilen 79,5 hektarlık alanda gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm çalışmaları için şantiye kuruldu. Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ arasında gerçekleştirilen görüşmeler tamamlanırken kurumlar arasında söz konusu 3 mahallede kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatılması için protokol imzalandı. Kentsel dönüşüm çalışmalarını gerçekleştirecek firma yetkilileri ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak başkanlığında yapılan son toplantıda tüm detaylar masaya yatırıldı. Toplantının ardından 3 mahallede inceleme gezisi düzenlendi. Yapılan incelemelerde arazi yapısı ve mevcut yapılaşmalar tespit edildi. Arazide ölçümler, tapu bilgileri, binalara ilişkin belgelerin toplanması çalışmalarına başlandı.

“Samsun’un 20 yıldır beklediği kentsel dönüşüm başladı” Kentsel dönüşümün başlaması konusunda açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun’da aşağı yukarı 15-20 yıldır kentsel dönüşüm noktasında ciddi bir beklenti vardı. Cedit bölgesinden Canik ilçesinin sınırları içerisinde kalan Samsun’un asıl ana merkezi olan alanda neredeyse tüm mahallelerde ciddi bir kentsel dönüşüm ihtiyacı vardı. Biz özellikle Canik’te Gaziosmanpaşa, Soğuksu Mahalleleri, İlkadım’da Hastanebaşı, Zeytinlik, Anadolu, Kökçüoğlu, Saitbey, Kadıköy ve Fatih Mahallelerine varana kadar o bölgeyi kapsayacak çalışmalarımızı tamamladık. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum da seçim çalışması döneminde buralarda incelemelerde bulunmuştu. Bunun akabinde zor olan o çalışmaları tamamladık, bakanlığımızla mutabakata vardık. Bakanlık da firmayı belirledi, firma da Samsun’a geldi. Şu anda çalışmaya başladı. Rezerv alan çalışmalarında oluşturulan projeyi de ocak ve şubat ayı içerisinde ihale edeceğiz. Samsun’un 20 yıldır beklediği kentsel dönüşüm çalışmaları da böylece başlamış oldu. Fiili olarak proje ihalesini 2020 yılının başında gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“Konut sayısı ilk etapta 2 bini geçecek”

Dönüşecek konutlarla ilgili de bilgi veren Başkan Mustafa Demir, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığına çok teşekkür ediyoruz. Yetkin kadrosunu ve bütün imkanlarını seferber etti. Biz de belediye olarak ilçe belediyeleriyle beraber proje içerisinde yer alıyoruz. Samsun’un yerel yönetimler tarihinde dönüm noktası olacak. Bakanlığımız kentsel dönüşümü TOKİ aracılığıyla fiiliyata geçiriyor” şeklinde konuştu.

“Yatay mimari olacak”

Kentsel dönüşüm kapsamındaki alanların yeniden planlanması konusuna da değinen Demir, şunları söyledi:

“Kentsel dönüşüm çalışması benim iyi bildiğim bir konu. Bakanlık dönemimde Türkiye gündemine yasa olarak çalışmasını yapan kişiyim. Dolayısıyla rezerv alandaki projelerin ihale edilmesiyle dönüşecek olan alanlara mülkiyet taşıyacağız. Yani insanlarımızla görüşerek, ikna ederek, kendi mevcut ellerindeki dairelerini, mülklerini veya binalarının değerini tespit edip, onlara ihale edilen projeden takas yapmış olacağız. Bu yapacak olduğumuz plan, çok önemli. Partimizin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yatay mimari kavramına uygun Samsun’un o bildiğimiz ana merkezindeki mahalleleri yeniden planlayıp, şehrimize ve insanlarımıza kazandırmış olacağız.”

