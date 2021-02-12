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Samsun’da kerestecide yangın

12.02.2021 21:28 | Son Güncelleme:
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Samsun’da bir keresteci dükkanında yangın çıktı.Yangın, Samsun Canik ilçesi Eski Sanayi Sitesi’nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da bir keresteci dükkanında yangın çıktı.
Yangın, Samsun Canik ilçesi Eski Sanayi Sitesi’nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Gençosman’a ait kerestecide yangın meydana geldi. Komşu esnaf, kapalı olan iş yerindeki yangını fark ederek itfaiye ve polise haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına alıp söndürdü. Yangının ısınmak için yakılan sobanın kovasından çıktığı tespit edildi.

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