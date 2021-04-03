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Samsun’da kısıtlamada ‘HES kodsuz kuş uçmadı’

03.04.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Valisi Zülkif Dağlı’nın “HES kodsuz kuş bile uçmayacak” talimatını verdiği emniyet güçleri kısıtlamadan muaf olanların dahi HES kodu ve kimlik kontrollerini yaptı.

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Samsun Valisi Zülkif Dağlı’nın “HES kodsuz kuş bile uçmayacak” talimatını verdiği emniyet güçleri kısıtlamadan muaf olanların dahi HES kodu ve kimlik kontrollerini yaptı. Kontrollerde uzun araç kuyrukları oluştu.
En yüksek riskli il olan Samsun’da vaka sayılarının düşürülmesi adına etkin bir şekilde çalışılıyor. Şehre gönderilen takviye ekiplerle birlikte denetimler yoğunlaştırıldı. Hafta içi İstiklal ve Mecidiye Caddelerinin HES kodu ablukasına alındığı şehirde hafta sonu kısıtlamasında da denetimler tüm şehre yayıldı.
Samsun Valisi Zülkif Dağlı hafta içi yaptığı denetimlerde emniyet güçlerine “HES kodsuz kuş bile uçmayacak” talimatını vermişti. Bu doğrultuda kısıtlamadan muaf olanların dahi HES kodu ve kimlik kontrolleri gerçekleştirildi. Kentin her noktasındaki kontroller esnasında zaman zaman araç yoğunluğu meydana geldi.
Araçlar üzerinde de trafiğe uygunluk yönünden kontroller gerçekleştirildi. Tespit edilen uygunsuzluk ve ihlallere ceza uygulandı.

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