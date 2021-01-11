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  4. Samsun’da kısıtlamaya uymayan 364 kişiye 812 bin TL ceza

Samsun’da kısıtlamaya uymayan 364 kişiye 812 bin TL ceza

11.01.2021 14:25 | Son Güncelleme:
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Samsun’da kısıtlamaya uymayan 364 kişiye 812 bin TL ceza

Samsun’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 364 kişiye 812 bin TL cezai işlem uygulandı.Korona virüs tedbirleri kapsamın 8 ocak ve 11 ocak tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 364 kişiye toplamda 812 bin 674 TL cezai işlem uygulandı.

Samsun’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 364 kişiye 812 bin TL cezai işlem uygulandı.
Korona virüs tedbirleri kapsamın 8 ocak ve 11 ocak tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 364 kişiye toplamda 812 bin 674 TL cezai işlem uygulandı. Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Sağlık Bilim Kurulunun tavsiyeleri ile Bakanlıklarımızın genelgeleri doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha ve İl Pandemi Kurulumuzda birçok karar alınıp uygulanmaktadır. Bu kapsamda, 08 Ocak 2021 Cuma günü saat 21.00’de başlayıp 11 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te sona eren sokağa çıkma yasağında 364 şahsa idari işlem yapılarak 812 bin 674 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

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