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  4. Samsun’da kısıtlamaya uymayan 713 kişiye 955 bin TL ceza

Samsun’da kısıtlamaya uymayan 713 kişiye 955 bin TL ceza

25.01.2021 14:38 | Son Güncelleme:
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Samsun’da kısıtlamaya uymayan 713 kişiye 955 bin TL ceza

Samsun’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 713 kişiye 955 bin TL cezai işlem uygulandı.Korona virüs tedbirleri kapsamın 18 ocak ve 25 ocak tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 713 kişiye toplamda 955 bin 791 TL ceza yazıldı.

Samsun’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 713 kişiye 955 bin TL cezai işlem uygulandı.
Korona virüs tedbirleri kapsamın 18 ocak ve 25 ocak tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 713 kişiye toplamda 955 bin 791 TL ceza yazıldı. Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Sağlık Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ile bakanlıklarımızın genelgeleri doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha ve İl Pandemi Kurulumuzda birçok karar alınıp uygulanmaktadır. Bu kapsamda; 18-25 Ocak 2021 tarihleri arasında 713 şahsa idari işlem yapılarak 995 bin 791 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

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