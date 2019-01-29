Samsun’da kız kaçırma girişimi tedirginliği

Samsun’da 11 yaşındaki kız çocuğu kaçırılmak istenirken apartman sakinleri, yaşanan olayın ardından çocuklarını dışarı salmaya korktuklarını söyledi. Samsun’un ilkadım ilçesinde, E.Ş.(11) adlı kız çocuğu, M.K. tarafından kaçırılmak istenirken küçük kızın direnmesi üzerine olay yerinden kaçan M.K., E.Ş.’nin babasının şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Olay, dün 10.30 sıralarında İlkadım ilçesine bağlı Kalkancı Mahallesi Tosya Sokak’ta meydana geldi. Otobüsten inip, evine doğru giden E.Ş. adlı kız çocuğu, M.K. tarafından kolundan çekilerek götürülmek istendi. Küçük kızın direnmesi üzerine M.K., olay yerinden kaçtı. Eve giden E.Ş. olayı babası M.Ş.’ye anlattı. Bunun üzerine M.Ş., Gazi Polis Merkezine başvurarak olayla ilgili olarak şikayetçi oldu. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarından E.Ş.’yi kaçırmak isteyenin M.K. adlı bir zanlı olduğunu belirledi. Ekipler, M.K.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Kıza arkadan sarılıyor, sitenin dışına çıkartıyor"

Olayı anlatan apartman yöneticisi Cengiz Güneş, “Küçük kızı kaçırmak isteyen vatandaş, halk otobüsüyle sitenin önüne kadar geliyor. Daha sonra siteden içeri girerek kıza arkadan sarılıyor. Daha sonra da çocuğu sitenin dışarısına çıkartıyor. Çocuk da kendisini kaçırmak isteyen şahsa mukavemet uygulayarak elinden kutuluyor. Sitenin içerisine kaçarak elinden kurtuluyor. Arkasından koşan şahıs da korkup aşağıya doğru kaçmaya başlıyor. Daha sonra polis geldi. Polislere kamera kayıtlarını verdik. Otobüsün numarasını da verdik, ondaki kamera kayıtlarını da aldılar. Neticede polis olayı gerçekleştiren kişiyi yakalamış. Otistik bir genç olduğunu söylediler” dedi.

“Çocuklarımızı dışarıya salmaya artık korkuyoruz"

Sitede ikamet eden diğer apartman sakinleri ve çocuklar da "Çocuklarımızı dışarıya salmaya artık korkuyoruz. Bunun önlemi alınması lazım. Eğer adamın akli dengesi bozuksa rehabilitasyon merkezine yatırsınlar” diye konuştu.

Samsun Valiliği ise yaptığı açıklamada 11 yaşındaki kız çocuğunu kaçırma teşebbüsünde bulunun M.K.’nin yüzde 94 zihinsel engelli (otistik bozukluk) olduğuna dair raporu bulunduğunu bildirmişti.

