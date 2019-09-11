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Samsun’da kız meselesi yüzünden silahlı saldırı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 19:04 | Son Güncelleme

Samsun’da kız meselesi iddiasıyla silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi vurularak hastanelik oldu.

Samsun’da kız meselesi yüzünden silahlı saldırı: 2 yaralı

Samsun’da kız meselesi iddiasıyla silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi vurularak hastanelik oldu. Polis, saldırganı olay yerinde yakaladı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı’nda saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız meselesi yüzünden meydana gelen husumetten dolayı silahlı saldırıya uğrayan F.D. (24) ve S.A. (23) bacaklarından yaralandı. Silahlı saldırıyı düzenleyen T.S. (24) ise olay yerinden geçmekte olan polis ekibi tarafından kaçamadan suçta kullandığı 9 mm çaplı ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun’da kız meselesi yüzünden silahlı saldırı: 2 yaralı

Samsun’da kız meselesi yüzünden silahlı saldırı: 2 yaralı

Samsun’da kız meselesi yüzünden silahlı saldırı: 2 yaralı

Samsun’da kız meselesi yüzünden silahlı saldırı: 2 yaralı

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