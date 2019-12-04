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Samsun'da "Kontropera" tematik konseri

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 04.12.2019 21:43 | Son Güncelleme

Samsun'da "Kontropera" tematik konseri

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), kontrbas, piyano ve şan partilerinin bir arada olduğu "Kontropera" tematik konserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda gerçekleştirilen ve farklı müzik türlerinin seslendirildiği konserde, arya, türkü ile kontrbas için solo eserlerden seçilen parçalar bir arada seslendirildi.

Kontrbas, piyano ve şan partilerinin bir arada olduğu konserde, farklı müzik türleri SAMDOB sanatçılarınca icra edildi.

Sopranolar Elif Demir ve Ecem Topçu, kontrbas sanatçısı Almas Baigoshin ve piyanist Melek Gocayeva'nın seslendirdiği "Kontropera" konseri tek bölümden oluştu.

Konserde, düzenlemesi Onur Altıparmak'a ait "Çalın davulları" ve düzenlemesi Melek Gocayeva'ya ait "Sarı Gelin" türküleri söylendi.

Konser izleyenlerden büyük beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
''Kontropera'' SAMDOB Samsun

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