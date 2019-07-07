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Samsun'da 'köpek güzellik yarışması' düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 15:46 | Son Güncelleme

SAMSUN'da düzenlenen 'Irk Standartları' yarışmasına getirilen köpekler, sahipleri tarafından podyuma çıkarıldı.

Samsun'da 'köpek güzellik yarışması' düzenlendi

Tayfur KARA- Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da düzenlenen 'Irk Standartları' yarışmasına getirilen köpekler, sahipleri tarafından podyuma çıkarıldı.
Uluslararası Avrasya Köpek Irkları Federasyonu (AVKIF) tarafından düzenlenen ve 9 yıldır Türkiye'nin birçok kentinde sürdürülen yarışmanın 5'inci etabı, İlkadım ilçesi Doğupark'ta gerçekleştirildi. 8 farklı ırkın erkek ve dişi olarak olarak farklı kategorilerde yarıştırıldığı etkinlikte, podyuma çıkarılan köpeklerin sahipleri ile uyumu ve birçok özellği değerlendirildi. Yarışmada dereceye giren köpeklerin sahiplerine madalya ve mama verildi.
'TÜRK KÖPEĞİ OLARAK TESCİL EDİYORUZ'
AVKIF Yerli Irklar Komisyonu Başkanı Akın Tülübaş, "Biz ülkemizin kaybolmuş antik köpeklerini bulup, ıslah ederek kayıt altına alıyoruz. Bu sayede köpeklerimizi hem ülkemize tanıtıyoruz, hem de dünyaya karşı Türk köpeği olarak tescil ettiriyoruz. Bu anlamda, bu gibi etkinlikleri çok önemli buluyorum. Burada yoğun bir kalabalık var. Karadeniz'de açıkcası bu katılımı bekliyorduk. Çok kaliteli dünya ırkı köpekler ve yerli çoban köpekleri şu an burada" dedi.

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Samsun'da 'köpek güzellik yarışması' düzenlendiSamsun'da 'köpek güzellik yarışması' düzenlendiSamsun'da 'köpek güzellik yarışması' düzenlendiSamsun'da 'köpek güzellik yarışması' düzenlendi

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