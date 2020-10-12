Samsun’da korona denetimlerinde 1 haftada 1 milyon 366 bin TL ceza kesildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından korona virüsü salgınına yönelik denetimler kapsamında bir hafta içinde 1404 kişiye toplamda 1 milyon 366 bin 908 TL ceza kesildi.

Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve Kovid-19 salgını nedeniyle çıkarılan genelgeler kapsamında ilimiz genelinde 5 Ekim ile 12 Ekim tarihleri arasında yapılan denetimlerde; 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 367 şahsa 89 bin 528 TL, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 1037 şahsa 1 milyon 277 bin 380 TL, toplamda 1404 şahsa 1 milyon 366 bin 908 TL para cezası uygulanmıştır” denildi.

