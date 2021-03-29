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Samsun’da korona kol geziyor: 14 pozitif ve temaslı sokakta yakalandı

29.03.2021 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Valiliği gün içinde çeşitli noktalarda yapılan denetimlerde karantina kurallarını ihlal eden 14 pozitif ve temaslı şahsın yakalandığını açıkladı.Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce bugün Atakum, İlkadım, Tekkeköy ve Canik ilçelerimizde yapılan denetimlerde, pozitif veya temaslısı olup karantina kurallarını ihlal eden toplam 14 şahıs yakalanarak, gerekli adli ve idari işlemler yapılmıştır.

Samsun’da korona kol geziyor: 14 pozitif ve temaslı sokakta yakalandı

Samsun Valiliği gün içinde çeşitli noktalarda yapılan denetimlerde karantina kurallarını ihlal eden 14 pozitif ve temaslı şahsın yakalandığını açıkladı.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce bugün Atakum, İlkadım, Tekkeköy ve Canik ilçelerimizde yapılan denetimlerde, pozitif veya temaslısı olup karantina kurallarını ihlal eden toplam 14 şahıs yakalanarak, gerekli adli ve idari işlemler yapılmıştır. Gün boyu kararlılıkla yapılan HES kodu denetimlerinde karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen; Mediciye Çarşısı giriş noktasında 1 pozitif şahıs, 1 temaslı şahıs, Saathane çay ocakları bölgesinde 3 temaslı şahıs, İstiklal Caddesi’nde 1 pozitif şahıs, 1 temaslı şahıs, Yabancılar Çarşısı girişinde 1 pozitif şahıs, Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde 3 temaslı ve 2 izlem kaydı olan 5 şahıs, Tekkeköy-Ordu yolu uygulama noktasında ise 1 pozitif şahıs idari yaptırım cezası uygulandıktan sonra filyasyon ekiplerine teslim edilmiştir" denildi.
Karantina kurallarını ihlal edip toplum sağlığına tehdit oluşturan şahıslara asla taviz verilmeyeceği, Samsun’u çok riskli iller kategorisinden çıkarıp, maviye kategoriye yükseltmek adına denetimlerin artarak yoğun bir şekilde devam edeceği belirtildi.

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