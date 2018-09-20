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Samsun'da köyde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 10:56 | Son Güncelleme

Vezirköprü ilçesine bağlı Kızılkese köyünde bir evde çıkan yangın diğer hanelere de sıçradı - Dört evin yandığı, elektrik trafosuna da sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Kızılkese köyünde bir evde çıkan yangın diğer evlere de sıçradı.

Alınan bilgiye göre, köyde tek katlı ahşap evde sobadan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede yakınındaki diğer evlere ve elektrik trafosuna da sıçradı.

Dört evin yandığı, köylülerin müdahale ettiği yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi köye sevk edildi.

Kızılkese Köyü Muhtarı Ramazan Karataş, AA muhabirine, sobadan çıkan yangının kısa sürede büyüdüğünü, evlerin ahşap olduğunu diğer evlere de sıçramasından korktuklarını belirtti.

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis de köy ilçe merkezine uzak ve ulaşım zor olduğu için itfaiye ekiplerinin köye ulaşmaya çalıştığını, çevre ilçelerden de destek istediklerini söyledi.

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