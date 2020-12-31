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Samsun’da kumar baskınında 10 kişiye 3 bin 150’şer lira ceza yazıldı

31.12.2020 15:35 | Son Güncelleme:
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Samsun’da kumar baskınında 10 kişiye 3 bin 150’şer lira ceza yazıldı

Samsun’da polis ihbar üzerine düzenlediği kumar baskınında 10 kişiye 3 bin 150’şer lira para cezası yazılırken, 1 kişiye de ruhsatsız silah suçundan yasal işlem başlatıldı.Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri alınan ihbar üzerine Karadeniz Mahallesi’ndeki bir binaya baskın düzenledi.

Samsun’da polis ihbar üzerine düzenlediği kumar baskınında 10 kişiye 3 bin 150’şer lira para cezası yazılırken, 1 kişiye de ruhsatsız silah suçundan yasal işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri alınan ihbar üzerine Karadeniz Mahallesi’ndeki bir binaya baskın düzenledi. İlçe Asayiş ekipleri ve bekçi devriyeleri tarafından yapılan baskında kumar oynadıkları ileri sürülen 10 kişiye Umumi Hıfzısıhha Kanunu 282. maddesinden 3 bin 150’şer lira idari işlem yapıldı. Polis baskın sırasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve kumar oyununda kullanılan oyun kağıtları ele geçirdi. Silahı sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Samsun’da kumar baskınında 10 kişiye 3 bin 150’şer lira ceza yazıldı

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