Samsun'da Kurban Bayramı kutlanıyor

Samsun'da protokol üyeleri ile vatandaşlar, bayramlaşma töreninde bir araya geldi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda, bayramlaşma programı düzenlendi.
Programa Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, İŞKUR Müdürü Cafer Uzunkaya, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, İl Emniyet Müdürü Vadet Yavuz, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ve daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
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