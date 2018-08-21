Samsun'da kurban kesimi başladı

Hakan AKGÜN SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da vatandaşlar, sabah erken saatlerinde belediyenin gösterdiği alanlar, boş araziler ve kendi bahçelerinde kurbanlarını kesmeye başladı. Kentte, bayram namazı sonrasında vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Kurban kesimi, belediyelerin gösterdiği kesim alanları, mezbahaneler, vatandaşların kendi bahçeleri, hayvan pazarlarının yakınlarındaki boş arazilerde gerçekleşti. Vatandaşlar, kurbanlıkların kesiminde özellikle büyük ve küçükbaş kurbanlıkların kaçmaması için özen gösterdiği, bir dizi önlemler de aldığı gözlendi. Birçok yerde ise kurbanlık hayvanları kasaplar keserek vatandaşlara teslim etti. Bazı vatandaşların ise çocukların gözü önünde kestiği kurbanlıklarını ağaçlara asıp parçalama işlemine başlaması da dikkat çekti.
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