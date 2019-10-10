Samsun'da kurulması planlanan biyokütle tesisi

Samsun Valisi Osman Kaymak, Çarşamba ilçesinde açılması planlanan ve tartışma konusu olan biyokütle tesisiyle ilgili "Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ikinci bir heyet istedik. Heyet geçen hafta geldi. Çarşamba'da incelemeler yaptılar onların raporlarını bekliyoruz. Eğer onlar derse ki 'burada zararlı bir şey var' durdururuz." dedi.

Kaymak, Valilik toplantı salonunda yaptığı açıklamada, anız yakılmasının önüne geçmek, hasat sonrası kalan sapları yakarak elektrik enerjisine dönüştürmek için biyokütle tesisinin Çarşamba ilçesinde kurulmasıyla ilgili kurum, kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerince hazırlanmış raporlar olduğunu ifade etti.

Anız yakmanın çevreye verdiği zararlara işaret eden Kaymak, "Anız yakıldığında doğada canlılar ölüyor. Burada kesinlikle fosil atık dediğimiz kömür yakılmayacak. 'Dışarıdan ithal mal getirilecek...' Bunlar tamamen uydurma şeyler. Bu tesis kurulurken taahhütlerde bulunuyor." diye konuştu.

Kaymak, ÇED Yönetmeliğinin konunun uzmanları tarafından hazırlandığını, ÇED'in gerekli olup olmadığı alanların da belli olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: