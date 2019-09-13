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Samsun'da kuyumcudan hırsızlık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 19:29 | Son Güncelleme

Kuyumcudan 9 kilogram altın ile bir milyon lira para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı

Samsun'da kuyumcudan 9 kilogram altın ile bir milyon lira para çaldıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı.

İlkadım ilçesine bağlı Yaşardoğu Mahallesi'nde kuyumcu işletmecisi H.A, iş yerinden 9 kilogram altın ile bir milyon lira para çalındığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık yaptığı öne sürülen kuyumcu personeli Z.Z. (49) ile irtibatlı olduğu Ö.A'yı (34) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.Z. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "iş yerinden hırsızlık" suçundan tutuklandı, Ö.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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