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Samsun’da “lale devri” erken sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 16:28 | Son Güncelleme

Samsun’da, baharın gelmesiyle birlikte çiçek açan lale soğanları, bu sezon mevsimin yağışlı geçmesi nedeniyle erken soldu.Samsun’da şehrin birçok noktasına dikilen laleler rengarenk bir görüntü oluşturdu.

Samsun’da “lale devri” erken sona erdi

Samsun’da, baharın gelmesiyle birlikte çiçek açan lale soğanları, bu sezon mevsimin yağışlı geçmesi nedeniyle erken soldu.
Samsun’da şehrin birçok noktasına dikilen laleler rengarenk bir görüntü oluşturdu. Lalezar haline gelen refüjler, çevreye büyük güzellik kattı ve vatandaşların beğenisini kazandı. Gördükleri güzel manzaradan etkilenen vatandaşlar, lalelerin güzelliğini fotoğraflamayı ihmal etmedi. Geçen sene bahar aylarında daha uzun süre varlığını devam ettiren laleler, bu dönemde havaların soğuk ve yağışlı olması nedeniyle daha erken soldu.
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından beyaz, kırmızı, sarı ve mor renkte 300 bin adet lale soğanı dikilmişti. Solan laleler belediye tarafından toplatılırken, yerlerine ise yeni mevsim çiçekleri dikilmeye başlandı.

Samsun’da “lale devri” erken sona erdi

Samsun’da “lale devri” erken sona erdi

Samsun’da “lale devri” erken sona erdi

Samsun’da “lale devri” erken sona erdi

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