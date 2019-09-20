Samsun'da mahalle altında antik Roma kenti araştırılıyor

Hüseyin KALAY/VEZİRKÖPRÜ(Samsun),(DHA) - SAMSUN'un Vezirköprü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde doğalgaz ve bina temel kazıları sırasında Roma dönemine ait kalıntılara ulaşıldı. Arkeolojik sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan mahallede tüm kazı ve inşaat çalışmaları Samsun Müze Müdürlüğü görevlilerinin nezaretinde yapılmaya başlandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan doğalgaz çalışması ve bina temel kazılarında tarihi mezar ve kalıntılara ulaşıldı. İncelemelerde kalıntıların Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Yüzeysel saha incelemesi yapılan alanda Roma yolunun temelleri ve mil taşlarının bulunması üzerine arkeologlar, Cumhuriyet Mahallesi'nin altında antik Roma şehri bulunabileceğini işaret etti. Arkeolojik sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan mahallede tüm kazı ve inşaat çalışmaları Samsun Müze Müdürlüğü görevlilerinin nezaretinde yapılmaya başlandı. İlçenin altında bir antik şehir olup olmadığı araştırılıyor. Vezirköprü Belediyesi de bölgede var olduğu öne sürülen kentin kalıntılarının ortaya çıkarılması için girişimde bulundu. İlçede kapsamlı bir kazı çalışması yapılması isteniyor.