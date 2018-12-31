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Samsun'da "Mekke'nin Fethi" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 22:06 | Son Güncelleme

Samsun'da "Mekke'nin Fethi" etkinliği

Samsun'da Mekke'nin Fethi'nin 1388'inci yılı nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) Şubesince, Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda minik öğrencilerin sema gösterisinin ardından Siyer-i Nebi Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

AGD Samsun Şubesi Başkanı Şenol Altun, amaçlarının bilgili, inançlı, değerlerine her zaman önem veren, milletine, bayrağına saygılı bir gençlik yetiştirmek olduğunu söyledi.

Samsun'da 6 bin 999 gencin Siyer-i Nebi Yarışması'na katıldığını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Samsun'da 6 bin 999 gencimiz Efendimiz'i anlatan Siyer-i Nebi Yarışması'na katıldı. Bu gençlerimizi, ailelerini ve hocalarımız tebrik ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Mekke'nin fethi için çok önemli. Bundan sonra da Allah'ın izniyle fethi kutlayacağız. Mekke bizim için şehirlerin anası, kutsal mekan. Müslümanların miracı, kıblesi, namazgahı. Peygamber Efendimiz'in Mekke'nin fethine ne kadar önem verdiğini burada gençlerimize anlatmak istiyoruz."

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agd AGD Samsun Şubesi Başkanı Şenol Altun Mekke'nin Fethi Samsun

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