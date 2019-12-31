Samsun'da Mekke'nin fethinin 1389. yıl dönümü kutlandı

Samsun'da Mekke'nin fethinin 1389'uncu yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfınca Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı'nın ardından Fetih Suresi tilavetiyle başladı.

Programda konuşan AGD İlkadım İlçe Başkanı Faruk Emin Eren, Anadolu Gençlik Derneğinin, milli, manevi değerlere sahip, bilgili ve çalışkan bir nesil yetiştirmenin gayretinde olduğunu söyledi.

Haksızlıklara karşı ses çıkarmayan bir din anlayışının toplumsal yok oluşa zemin hazırladığını dile getiren Eren, "Biz inanıyoruz ki insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Komşumuz açken tok yatmayı utanç vesilesi sayıyoruz." ifadelerini kullandı.

Genç nesillerin fetihle işgal arasındaki farkı anlaması gerektiğine değinen Eren, "Kabe, yeryüzündeki Müslümanların kıblesidir. Mekke şehirlerin anasıdır. Biz Mekke'nin fethinin önemini özellikle genç nesillere her yıl tekrar tekrar hatırlatmak gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeple Mekke'nin fethi programı 81 ilde 600 noktada icra edilmektedir." diye konuştu.

Mekke'nin fethi sinevizyon gösteriminin ardından program, şiir ve müzik dinletisiyle devam etti.

Vatandaşların ilgi gösterdiği programda Siyer-i Nebi Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program, Din Görevlileri Birliği Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve ilahiyatçı Faruk Turhan'ın konuşmasıyla son buldu.

