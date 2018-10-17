Samsun'da merkezli FETÖ operasyonunda şüpheli askerler adliyede

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan ve mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 11'i muvazzaf 15 askerden 5'i adliyeye sevk edildi. Samsun Cumhuriyet Savcısı Oktay Akkaya tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Hatay, Erzurum, Urfa, Diyarbakır, Gaziantep, Ankara, Kocaeli, Balıkesir, Tunceli'de önceki gün eş zamanlı operasyon düzendi. Operasyon kapsamında 1'i emekli astsubay, 3'ü kapatılan Kara Harp Okulu öğrencisi ile uzman, subay ve astsubaylardan oluşan 11 kişi, ankesörlü telefonla mahrem imamlarla görüştüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerden emniyette sorguları tamamlanan 5'i bugün adliyeye sevk edildi.
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