Samsun’da minibüs fındık bahçesine yuvarlandı: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında fındık bahçesine yuvarlanan minibüste bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolu 71. kilometresi Miliç mevkisinde bugün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri Çakır (74) yönetimindeki 55 KN 181 plakalı minibüs Terme’den Ünye istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu fındık bahçesine yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Nuri Çakır ile birlikte Şükran Çakır (70) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

