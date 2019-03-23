Samsun’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun’da kavşakta minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı Cumhuriyet Dış Kavşak’ta saat 04.45’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Işık idaresindeki 55 GR 084 plakalı minibüs, kavşakta yolun karşısına geçmekte olan Gazi Giray Günaydın’ın kullandığı 06 ABZ 520 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Gazi Giray Günaydın ile minibüste bulunan Ömer Kaya yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



