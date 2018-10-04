Samsun'da minibüs yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir minibüsün çarptığı 2 yayadan biri öldü, diğeri ağır yaralandı.
Ordu yönünden gelen Mustafa G'nin (63) kullandığı 55 RK 722 plakalı minibüs, Karadeniz Sahil Yolu'nun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Duyar (68) ile Coşkun Gürsoy'a (53) çarptı.
Minibüsün yaklaşık 100 metre sürüklediği bu kişilerden Yaşar Duyar olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralan Coşkun Gürsoy ise 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sebebiyle yaklaşık bir saat kapanan karayolundaki ulaşım, minibüsün ekiplerce çekilmesi sonrası normale döndü.
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