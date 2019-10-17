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Samsun'da motorize yunus ekibi gösteri yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 19:25 | Son Güncelleme

Samsun'da motorize yunus ekibi gösteri yaptı

Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli motorize yunus ekibi gösteri yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Motosikletli ve Bisikletli Polis Timler
Amirliğinin mevcut personeline takviye edilen 3'ü kadın 16 personel, 23
Eylül - 17 Ekim'de Emniyet Genel Müdürlüğü
tarafından görevlendirilen eğitici personel ile Motosikletli Polis Timleri Temel
Eğitim Kursunu tamamladı.

Kursu başarıyla tamamlayan motorize yunus ekipleri, İlkadım ilçesindeki Sevgi Parkı'nda düzenlenen kurs bitirme töreninde hünerlerini sergiledi.

Akrobasi ve seyir halindeyken silah kullanma hareketleri yapan ekipler, beğeni topladı.

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, yaptığı konuşmada, önleyici tedbirlerin alınarak etkinliğin artırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Önleyici tedbirlerin artırılmasına yönelik Asayiş Şubesi bünyesinde konuşlandırılan motosiklet ve bisiklet tim amirliklerinin önemli görevler yürüttüğünü belirten Urhal, "İlimizde aynı amaca hizmet etmek üzere şube müdürlüğü bünyesinde bu hizmetleri gören ekiplerimiz var. Bu kursa 16 personelimiz katıldı. Bu arkadaşlarımız eğitimlerini başarıyla tamamladılar. Bununla beraber 7 de motorumuz hizmete girecek." dedi.

Törene, Vali Osman Kaymak, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, il emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri de katıldı.

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akrobasi Motosikletli ve Bisikletli Polis Timler Amirliği Samsun Samsun Emniyet Müdürlüğü

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