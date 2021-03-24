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Samsun’da motosiklet kamyonet ile çarpıştı: 1 yaralı

24.03.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da motosikletin kamyonet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Samsun’da motosiklet kamyonet ile çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da motosikletin kamyonet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusufcan Polat idaresindeki 55 AEJ 12 plakalı motosikleti ile seyir halindeyken Aydın Cancort yönetimindeki 55 AGE 76 plakalı kamyonetin ön kısmına çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yusufcan Polat, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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