Samsun'da motosiklet takla attı: 2 ölü

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da kontrolden çıkıp kaldırıma çarptıktan sonra takla atan motosikletteki 2 kişi, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hasan Dinler (27) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, kavşakta virajı alamayarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın ardından kontrolden çıkıp takla atan motosiklette bulunan Yavuz Gül (23) ve Dinler ağır yaralandı. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dinler ve Gül'ün cenazesi, Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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