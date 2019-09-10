HABER

Samsun'da motosikletli polisler, denetimlerini sıklaştırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 15:23 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, motorize Yunus ekipleri, yeni eğitim- öğretim yılının başlamasıyla, okulların çevresinde ve umuma açık alanlarda şüpheli kişilere yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.

Samsun'da motosikletli polisler, denetimlerini sıklaştırdı

Tayfur KARA- Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, motorize Yunus ekipleri, yeni eğitim- öğretim yılının başlamasıyla, okulların çevresinde ve umuma açık alanlarda şüpheli kişilere yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürü Aydın Özdemir de, motorize yunus kıyafeti giyip, uygulamaya katıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus polisi, yeni eğitim- öğretim yılının başlaması nedeniyle İlkadım ilçesi okullar bölgesindeki umuma açık yerler, internet kafeler ile okul çevrelerinde şüpheli kişilere yönelik uygulama yaptı. Asayiş Şubesi Müdürü Aydın Özdemir de, motorize yunus kıyafeti giyerek uygulamaya eşlik etti. Şüpheli kişiler üzerinde yapılan uygulamalarda, suç aletleri ele geçirildi. Uygulamada 2'si kimliksiz olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Samsun'da motosikletli polisler, denetimlerini sıklaştırdıSamsun'da motosikletli polisler, denetimlerini sıklaştırdıSamsun'da motosikletli polisler, denetimlerini sıklaştırdıSamsun'da motosikletli polisler, denetimlerini sıklaştırdı

Sansasyonel cihaz! Asus ROG Zephyrus incelemesiSansasyonel cihaz! Asus ROG Zephyrus incelemesi
Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 20 tutuklamaBingöl’de uyuşturucu operasyonu: 20 tutuklama
Dur ihtarına uymayarak kaçan araçtan 32 düzensiz göçmen çıktıDur ihtarına uymayarak kaçan araçtan 32 düzensiz göçmen çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.