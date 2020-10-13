Samsun’da motosikletli polislerin çalışmalarında suç oranında azalma oldu

Samsun’da polisin önleyici hizmet faaliyetleri kapsamında suç oranlarında bir önceki yıla oranla azalma meydana geldi.

Samsun’da önleyici hizmet faaliyetleri ve meydana gelen olaylara müdahalede şehir planlamasından ve trafik yoğunluğundan kaynaklanan dezavantajlı durumun ortadan kaldırılması, genel asayişin sağlanması ve önleyici güvenlik hizmetlerin de etkinliğinin artırılması amacı ile kurulan Motosikletli ve Bisikletli Polis Timler Büro Amirliğinin yapmış olduğu çalışmalarda, il genelince 2019 yılı 9 aylık dönemde 37 bin 630 şahıs sorgulandı, 748 aranan şahıs yakalandı, 5 bin 951 araç kontrol edildi, 9 aranan araç yakalandı, 101 ruhsatsız tabanca, 22 pompalı tüfek, 54 kurusıkı tabanca, bin 3 kesici alet, 812,83 gram çeşitli sentetik uyuşturucu madde, 3 bin 171 adet sentetik ecza yakalandı.

Aynı polis ekipleri tarafından 2020 yılı 9 aylık dönemde ise 49 bin 718 şahıs sorgulandı, 829 aranan şahıs yakalandı, 7 bin 165 araç kontrol edildi, 5 aranan araç yakalandı, 98 ruhsatsız tabanca, 28 pompalı tüfek, 34 kurusıkı tabanca, 575 kesici alet, 5 kilo 646 gram çeşitli sentetik uyuşturucu madde, bin 582 adet sentetik ecza yakalandı.