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Samsun'da mübadiller atalarını denize karanfil bırakarak andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 16:33 | Son Güncelleme

Samsun'da mübadiller atalarını denize karanfil bırakarak andı

Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak 1923'te imzalanan Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin ardından göç yolunda hayatını kaybeden mübadiller, Samsun'da Karadeniz'e atılan karanfillerle anıldı.

Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonunca mübadelenin 97'nci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Yunanistan'dan gelenlerin de katılımıyla mübadiller, Kurtuluş Yolu'nda Bandırma Vapuru'nu simgeleyen ve o dönem Tütün İskelesi olarak bilinen yere inşa edilen iskelede toplandı.

İstiklal Marşı ve Yunanistan milli marşının okunmasının ardından 71 mübadil kuruluşu adına hazırlanan ortak bildiri okundu.

Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemalettin Altınsoy, bu topraklarda kardeşçe yaşayan milletlerin binlerce yıllık deneyimleri olduğunu belirterek, "Mübadelenin 97'nci yılında Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Akdeniz'de, Ege'de, yaşadığımız coğrafyada ve tüm dünyada çatışma yerine barış, birlikte yaşama ortamının oluşabileceğine yürekten inanıyorum." dedi.

Mübadiller, daha sonra "Vardar Ovası" türküsü eşliğinde Karadeniz'e karanfil bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
Karadeniz Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu Lozan Barış Antlaşması Samsun Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi

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