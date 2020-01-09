MAGAZİN
  4. Samsun’da müzeler okul gibi

Samsun’da müzeler okul gibi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 09.01.2020 13:50 | Son Güncelleme

Samsun’un geçmişine ışık tutarak öğretmeyi amaçlayan "Müzede Bir Gün" isimli projenin tanıtımı yapıldı.Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ile hazırlanan “Müzede Bir Gün Projesi"nin tanıtım toplantısı ve protokol imza töreni Samsun Kent Müzesinde gerçekleşti.

Samsun’un geçmişine ışık tutarak öğretmeyi amaçlayan "Müzede Bir Gün" isimli projenin tanıtımı yapıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ile hazırlanan “Müzede Bir Gün Projesi"nin tanıtım toplantısı ve protokol imza töreni Samsun Kent Müzesinde gerçekleşti. Törene Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Vali yardımcısı Hasan Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, gaziler, öğrenciler, öğretmenler ve müze çalışanları katıldı. Tören ilk olarak Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril’in konuşmasıyla ile başladı. Diril, "Dünyada hiç bir vatan toprağı bizim topraklarımız kadar zor kazanılmamıştır. Cennet vatan topraklarımız her bir karışı aziz Şehitlerimizin kanlarıyla hamur olmuş, gölgesinde hür ve bağımsız olarak yaşadığımız şanlı bayrağımız rengini bu mübarek kanlardan almıştır" dedi.
Konuşma bitiminde öğrencilerin hazırladığı Samsun konulu ’Hacivat ve Karagöz’ oyunu oynandı.

"Çocuklarımız dünü ile bugünü, bugünü ile yarını arasında bağ kurabilsinler"
Öğrencilerin Hacivat- Karagöz oyunun sonrasında konuşması gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Öğrenmen dediğimiz hadise formal anlamda okul dediğimiz ortamda gerçekleşiyor. İnsanın öğrenmesi sadece okul veya sınıfta gerçekleşmez. Bazen sokakta bazen bir cadde de bazen ise bir müzede gerçekleşir. 21. yüzyılı daha anlayabilmemiz için öğrenmeye biraz da bu açıdan bakmamız gerekiyor. Öğrenmenin daha kalıcı ve nitelikte olabilmesi için okul dışına çıkabilmek okul dışı alanlarda birer öğrenme alanına dönüştürmek gerekiyor. Çoğu zaman insan sadece okuduklarını değil bizzat yaşayıp gördüklerini kalıcı olarak belleğine kaydeder. Müzede Bir Gün Projesi ile birlikte çocuklarımız dünü ile bugünü, bugünü ile yarını arasında bağ kurabilsinler. Bu proje ile kültürümüzün, geleneğimizin, yaşadığımız toplumun değerlerinin farkına varabilmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

"9 bin öğrenciye ulaştı"
Programda konuşan Samsun Vali Yardımcısı Hasan Balcı ise, "3 yıldır uygulanan bu proje yaklaşık 9 bin öğrenciye ulaştı. Bu sene de 5 bin öğrencimiz bu kapsamda eğitim görecek. Samsun çok kadim bir kültüre sahiptir. Binlerce yıllık tarihi ve coğrafyası var. Okul dışın etkinlikler ile tarihi öğrenmek açısından katkı sağlayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Geçmiş ile bugün arasında müthiş bir bilinç oluşuyor"
Son olarak konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de, "Samsun’la ilgili gençlerimize, öğrencilerimize dünü ve geleceği bütün potansiyelleri, özellikleri bu proje ile anlatılacak. Geçmiş ile bugün arasında müthiş bir bilinç oluşuyor. Siz öğrenciler, Türkiye’yi çok daha iyi yerlere taşıyacaksınız. Bütün çabamız her şey sizin için. Burada üniversiteye gözünüzü dikiyorsunuz. Yüksek öğrenimlerinizi tamamlayıp memleketi yüceltmeye, onu geliştirmeye gözlerinizi dikin" ifadelerini kullandı.
Protokol imza törenin ardından törende emeği geçenlere belge takdimi yapıldı. Akabinde öğrencilerin hazırladığı resim sergisi gezildi. Tören toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı
Ankaralı kitapseverler “Kalem” söyleşilerinde buluştuAnkaralı kitapseverler “Kalem” söyleşilerinde buluştu
İstanbul Cezeri Müzesi’ne Türkiye Bilimler Akademisi’nden özel ödülİstanbul Cezeri Müzesi’ne Türkiye Bilimler Akademisi’nden özel ödül
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

Eski sevgilisinin yanında erkek görünce...

Eski sevgilisinin yanında erkek görünce...

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Baba Parası ne kadar izlendi? İşte rakamlar…

Baba Parası ne kadar izlendi? İşte rakamlar…

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul’a ilk kar yağdı

İstanbul’a ilk kar yağdı

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın'da ilik nakli bekleyen Mehmet öğretmen için kampanya düzenlendi

Aydın'da ilik nakli bekleyen Mehmet öğretmen için kampanya düzenlendi

Ankaralı kitapseverler “Kalem” söyleşilerinde buluştu

Ankaralı kitapseverler “Kalem” söyleşilerinde buluştu

İstanbul Cezeri Müzesi’ne Türkiye Bilimler Akademisi’nden özel ödül

İstanbul Cezeri Müzesi’ne Türkiye Bilimler Akademisi’nden özel ödül

Alper Erözer hayranıyla klip çekti

Alper Erözer hayranıyla klip çekti

2 bin 200 parçanın birbirine geçirilmesi ile yapılan minber tarihe ışık tutuyor

2 bin 200 parçanın birbirine geçirilmesi ile yapılan minber tarihe ışık tutuyor

Ahşabı yakarak sanata dönüştürüyorlar

Ahşabı yakarak sanata dönüştürüyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.