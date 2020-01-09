Samsun’da müzeler okul gibi

Samsun’un geçmişine ışık tutarak öğretmeyi amaçlayan "Müzede Bir Gün" isimli projenin tanıtımı yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ile hazırlanan “Müzede Bir Gün Projesi"nin tanıtım toplantısı ve protokol imza töreni Samsun Kent Müzesinde gerçekleşti. Törene Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Vali yardımcısı Hasan Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, gaziler, öğrenciler, öğretmenler ve müze çalışanları katıldı. Tören ilk olarak Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril’in konuşmasıyla ile başladı. Diril, "Dünyada hiç bir vatan toprağı bizim topraklarımız kadar zor kazanılmamıştır. Cennet vatan topraklarımız her bir karışı aziz Şehitlerimizin kanlarıyla hamur olmuş, gölgesinde hür ve bağımsız olarak yaşadığımız şanlı bayrağımız rengini bu mübarek kanlardan almıştır" dedi.

Konuşma bitiminde öğrencilerin hazırladığı Samsun konulu ’Hacivat ve Karagöz’ oyunu oynandı.

"Çocuklarımız dünü ile bugünü, bugünü ile yarını arasında bağ kurabilsinler"

Öğrencilerin Hacivat- Karagöz oyunun sonrasında konuşması gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Öğrenmen dediğimiz hadise formal anlamda okul dediğimiz ortamda gerçekleşiyor. İnsanın öğrenmesi sadece okul veya sınıfta gerçekleşmez. Bazen sokakta bazen bir cadde de bazen ise bir müzede gerçekleşir. 21. yüzyılı daha anlayabilmemiz için öğrenmeye biraz da bu açıdan bakmamız gerekiyor. Öğrenmenin daha kalıcı ve nitelikte olabilmesi için okul dışına çıkabilmek okul dışı alanlarda birer öğrenme alanına dönüştürmek gerekiyor. Çoğu zaman insan sadece okuduklarını değil bizzat yaşayıp gördüklerini kalıcı olarak belleğine kaydeder. Müzede Bir Gün Projesi ile birlikte çocuklarımız dünü ile bugünü, bugünü ile yarını arasında bağ kurabilsinler. Bu proje ile kültürümüzün, geleneğimizin, yaşadığımız toplumun değerlerinin farkına varabilmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.