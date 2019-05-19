HABER

Samsun’da nefes kesen 19 Mayıs kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 18:48 | Son Güncelleme

Samsun’daki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları devletin zirvesini bir araya getirdi.Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele’yi başlatmak için Samsun’a çıkışlarının 100.

Samsun’daki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları devletin zirvesini bir araya getirdi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele’yi başlatmak için Samsun’a çıkışlarının 100. yıl etkinlikleri kapsamında Samsun’da törenler gerçekleştirildi. Birlik ve beraberlik mesajları verilen törenlere bütün siyasi parti genel başkanlar, bakanlar ve siyasi temsilciler katılım gösterdi. Törende devletin zirvesi ilk defa bir Samsun’da 19 Mayıs törenlerinde bir araya geldi.
Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Cahit Turan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

SOLOTÜRK’ün gösterileri nefes kesti
Kurtuluş Yolu Tütün İskelesi’nde gerçekleştirilen tören, öğrencilerin 19 Mayıs şiirlerini okumasıyla başladı. Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuşma gerçekleştirdi. Kasapoğlu’nun konuşmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Takımı sahneye çıktı ve marşlar seslendirdi. Mehter takımının ardından Türk Hava Kuvvetleri’nin gökyüzündeki gururu SOLOTÜRK gösteri uçuşları gerçekleştirdi. Jetlerin akrobatik hareketlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilgiyle izledi. SOLOTÜRK gösterisinin ardından Türkiye’nin 81 ilinden ve 10 farklı ülkeden İstanbul’dan Piri Reis Gemisi’yle yola çıkarak 100. yıl için Samsun’a gelen gençler yanlarında getirdikleri Türk bayrağını ve illerindeki toprakları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti. Daha sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından tören siyasi parti genel başkanlarının toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

10 binler katıldı
Törenler ve gösteriler büyük ilgi gördü. Ülkenin dört bir yeninden gelen vatandaşlar ve Samsunlular törenlere akın etti. Atatürk Bulvarı trafiğe kapatılırken, tramvaylar ise insan selini çekmekte zorlandı. Aşırı yoğunluk nedeniyle tramvaylara binemeyen insanlar şehrin içindeki etkinlikleri yürüyerek gitmek durumunda kaldı.

PARTNER18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!
'Bandırma', karton teknelere ilham oldu'Bandırma', karton teknelere ilham oldu
Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteriSolo Türk ve Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars'ta arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Sakarya’da silahlı kavga! 4 kişi öldü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan Astsubay Mustafa Gidergelmez'in son sözleri ortaya çıktı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Son dakika! Bodrum'da deprem

Bodrum'da deprem!

Diyanet'ten 'Atatürk' ve 'bayrak' açıklaması

Diyanet'ten 'Atatürk' ve 'bayrak' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.