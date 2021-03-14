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  4. Samsun’da odun keserken boynundan yaralanan genç hayatını kaybetti

Samsun’da odun keserken boynundan yaralanan genç hayatını kaybetti

14.03.2021 14:48 | Son Güncelleme:
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Samsun’un Canik ilçesinde motorlu testereyle odun kesimi yaparken boynundan ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, Canik ilçesi Hasköy Mahallesi Özcan Sokak’ta bir evin bahçesinde öğle saatlerinde meydana geldi.

Samsun’un Canik ilçesinde motorlu testereyle odun kesimi yaparken boynundan ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Canik ilçesi Hasköy Mahallesi Özcan Sokak’ta bir evin bahçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Barış Keskin bahçede odun keserken ağaç motorunun sıçramasıyla boynundan yaralandı. Olay, 112 acil sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Keskin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin ailesi ve yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.
Olayın yaşandığı bahçede olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Gencin cansız bedeninin otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderileceği öğrenildi.

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