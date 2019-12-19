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Samsun'da öğrenci servisinin devrilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 23:32 | Son Güncelleme

İki lise öğrencisinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin yaralandığı kazaya karışan 3 sürücü, ikisi adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki lise öğrencisinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı kazaya karışan 3 sürücü, ikisi adli kontrol şartıyla olmak üzere salıverildi.

Çarşamba Jandarma Komutanlığı ekiplerince kazanın ardından gözaltına alınan öğrenci servisi sürücüsü Dursun P. (48) ile otomobil sürücüleri İsmet B. (53) ve Necmi D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Necmi D. ifadesinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen Dursun P. ile İsmet B ise nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Çarşamba ilçesinde dün iki otomobille çarpışan öğrenci servisinin devrilmesi sonucu lise öğrencileri Batuhan Yılmaz ile Zülal Işıl Çörtük yaşamını yitirmiş, 9'u öğrenci 10 kişi yaralanmıştı.

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Çarşamba gözaltı Jandarma öğrenci servisi Samsun sürücü trafik kazası

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