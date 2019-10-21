Samsun’da ölümlü kazaya karışan motosiklet sürücüsü tutuklandı

Samsun’da alkollü olduğu tespit edilen ve 1 kişinin ölümüne sebep olan motosiklet sürücüsü mahkemece tutuklandı.

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı Atakent Kavşağı’nda dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan H. (37) idaresindeki 34 YH 0947 plaka sayılı motosiklet, Bafra ilçesinden Samsun’a gelip dolmuştan inerek yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Nevide Orhan’a (51) çarptı. Kazada, Nevide Orhan ile motosiklette yolcu olarak bulunan Burak Muştu (23) yaralandı. Ağır yaralanan Nevide Orhan 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Polis tarafından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Ercan H.’nin alkollü olduğu tespit edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan sürücü, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheli, mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

