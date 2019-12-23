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Samsun’da ormanda örtü yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 18:09 | Son Güncelleme

Samsun’da ormanlık alanında örtü yangını çıktı.Yangın, Samsun’un İlkadım ilçesi Güngendağı Mahallesi Üçpınar mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi.

Samsun’da ormanlık alanında örtü yangını çıktı.
Yangın, Samsun’un İlkadım ilçesi Güngendağı Mahallesi Üçpınar mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle ormanlık alanı sardı. Yangına, Samsun Orman İşletme Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve mahalle sakinleri müdahale etti. Samsun Orman İşletme Müdürü Celal Kanbur da yangın mahalline giderek söndürme çalışmalarına katıldı. Yangının çamlık alana ulaşmadan söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.
Güngendağı Mahallesi Muhtarı Mehmet Yılmaz, yangına mahalle sakinleri olarak da müdahale ettiklerini belirterek, çamlık alana zarar vermeden söndürmek için el birliğiyle gayret gösterdiklerini söyledi.

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