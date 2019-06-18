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Samsun'da "Ot Yemekleri Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 16:25 | Son Güncelleme

Festival kapsamında Yenilebilir Ot Toplama Yarışması düzenlendi - Samsun Turizmciler Derneği Başkanı Dilek Genç: - "Karadeniz Bölgesi'nde bin 878 çeşit yenilebilir ot var"

Samsun'da "5. Yöresel Ot Yemekleri Festivali" düzenlendi.

Samsun Turizmciler Derneğince düzenlenen festival kapsamında, Salıpazarı ilçesinde Yenilebilir Ot Toplama Yarışması yapıldı.

İranlı kadınların da yer aldığı yarışmada katılımcılar, dağlık arazilerde yenilebilir ot aradı. Yaklaşık 2 saat boyunca en fazla yenilebilir otu toplayan 3 yarışmacıya ödül verildi.

Yarışmanın ardından ilçedeki kadınlar, evlerinde yaptıkları yöresel ot yemeklerini tanıttı.

Samsun Turizmciler Derneği Başkanı Dilek Genç, festivalin Karadeniz Bölgesi'nin yenilebilir otlarını tanıtmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Yöresel ot çeşitleri ve yemeklerini ortaya çıkarmayı amaçladıklarını belirten Genç, "Eskiden çok yapılan yemekleri insanlarımız buraya gelerek gördü. Diğer bir amacımız da insanların, annelerinin, anneannelerinin pişirdiği, günümüzde adı unutulan yemekleri ve lezzetleri burada bulmalarını sağlamaktı. Biz onları burada yaşattık." dedi.

Dünyada yenilebilen otların yüzde 30'unun Türkiye'de yetiştiğine dikkati çeken Genç, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bu otların yüzde 80'i Karadeniz Bölgesi'nde yetişmektedir. Karadeniz Bölgesi'nde bin 878 çeşit yenilebilir ot var. Bu otların unutulmamasını istiyoruz. Ot yemeklerinden ev kadınlarının gelir elde etmesini arzuluyoruz. Festivalimiz her yıl büyük ilgi görüyor. Bu yıl festivalimize İranlı kadınlar da katıldı. Festivalle Karadeniz'in yöresel otlarını dünyaya tanıtma fırsatı buluyoruz."

Festival, 23 Haziran'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

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