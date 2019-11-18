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Samsun’da otomobil ağaca çarptı: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 23:24 | Son Güncelleme

Samsun’da yoldan çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun’da otomobil ağaca çarptı: Yaralılar var

Kaza, Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi’nde saat 21.45 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Doğukan V. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Kazada sürücü Doğukan V. ile araçta bulunan Yunus G., Onurcan G. ve Kader Ö. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun trafik kazası

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