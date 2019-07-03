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Samsun’da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 08:50 | Son Güncelleme

Samsun’da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü aracın içinde sıkıştı.

Samsun’da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü aracın içinde sıkıştı. Yaralanan sürücü, itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı OMTEL önünde saat 07.15’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Şahin yönetimindeki 55 EK 898 plakalı otomobil, Samsun istikametine seyir halindeyken refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada aracın içinde sıkışan sürücü, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun’da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Samsun’da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Samsun’da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Samsun’da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Samsun’da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Samsun’da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Samsun’da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Samsun’da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Samsun’da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Samsun’da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Samsun’da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Samsun’da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Samsun’da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Samsun’da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Samsun’da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
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