Samsun’da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin yoldan çıkıp aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisi Samsun-Ordu kara yolunda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elif Asma idaresindeki 55 RV 858 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Elif Asma, 112 acil ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

