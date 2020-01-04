HABER
  4. Samsun’da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Samsun’da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 10:33 | Son Güncelleme

Samsun’da otomobilin yoldan çıkıp aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisi Samsun-Ordu kara yolunda saat 09.00 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da otomobilin yoldan çıkıp aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisi Samsun-Ordu kara yolunda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elif Asma idaresindeki 55 RV 858 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Elif Asma, 112 acil ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hepsi çığlıklarla dışarı koştu! Çıplak yılbaşı partisinde büyük şok Hepsi çığlıklarla dışarı koştu! Çıplak yılbaşı partisinde büyük şok
(Özel) Erzincan güne karla uyandı(Özel) Erzincan güne karla uyandı
Elazığ’da defineciler, 35 metre yerin altında suçüstü yakalandıElazığ’da defineciler, 35 metre yerin altında suçüstü yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD Kongresi'nden Trump'ı zora sokacak İran kararı!

ABD Kongresi'nden Trump'ı zora sokacak İran kararı!

Gündemi sarsan İzmir'deki kabus gecesiyle ilgili yeni gelişme!

Gündemi sarsan İzmir'deki kabus gecesiyle ilgili yeni gelişme!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Görüntülendiğini anlayınca çıkarıp attı!

Görüntülendiğini anlayınca çıkarıp attı!

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Valisi duyurdu! 2019'da 37 bin 582 Suriyeli sınır dışı edildi

İstanbul Valisi duyurdu! 37 bin 582 Suriyeli sınır dışı edildi

Adalet Bakanı Gül'den 'Carlos Ghosn' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'Carlos Ghosn' açıklaması

Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren 'sosyal medya' kararı! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Çanakkale’de uyuşturucu ve fuhuş operasyonu!

Çanakkale’de uyuşturucu ve fuhuş operasyonu!

İzmir'de evinde yaptığı içkiyi içtiği iddia edilen kişi hastanede öldü

Evinde yaptığı alkol yüzünden öldü!

İstanbul Sarıyer'de yaban domuzlarını elleriyle besliyor

Sarıyer'de yaban domuzlarını elleriyle besliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.