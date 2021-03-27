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Samsun’da otomobil bariye çarptı: 1 yaralı

27.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un Canik ilçesi İlkadım Bulvarı Derebahçe Spor Tesisi karşısında meydana geldi.

Samsun’da otomobil bariye çarptı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Canik ilçesi İlkadım Bulvarı Derebahçe Spor Tesisi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oktay Zihni idaresindeki 61 AS 474 plakalı otomobil, yağmurdan dolayı kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek ota refüjdeki bireye çarptı. Kazada, Tuğçe Zihni yaralandı. Yaralı Tuğçe Zihni 112 ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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