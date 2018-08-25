Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Arif Bulut (32) idaresindeki 55 EC 718 plakalı otomobil, Samsun-Sinop karayolu Yenice mevkisinde beton bariyere çarptı.
Kazada otomobilde bulunan Ümit Kara (44) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü ise 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Helal olsun sana Gülcan! Sapık bakkalı, yaptığına yapacağına pişman etti
Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor
New York Times'tan Reza Zarrab bombası!
Ölümlerde Adnan Oktar izi! Şaibeli olayların dosyaları yeniden açılıyor
Maganda uzman çavuş tutuklandı!
Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı
Muğla'ya 7 günde 1,5 milyon araç, 10 milyon ziyaretçi
Eski Playbol modeli evinde ölü bulundu!
Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil
Okuyucu Yorumları 0 yorum