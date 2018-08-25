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Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 12:13 | Son Güncelleme

Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arif Bulut (32) idaresindeki 55 EC 718 plakalı otomobil, Samsun-Sinop karayolu Yenice mevkisinde beton bariyere çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Ümit Kara (44) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü ise 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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ölümlü kaza trafik kazası

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