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  4. Samsun’da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Samsun’da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

05.02.2021 15:38 | Son Güncelleme:
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Samsun’da otomobilin beton direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Samsun’da otomobilin beton direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Yaman (73) idaresindeki 55 EH 507 otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak beton elektrik direğine çarptı. Kazada araca sürücüsü Recep Yaman ile torunu Zümra Kazan (6) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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