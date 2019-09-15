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Samsun’da otomobil evin duvarına çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 13:08 | Son Güncelleme

Samsun’da otomobilin evin duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana geldi.

Samsun’da otomobilin evin duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevim Gündüzoğlu idaresindeki 55 SH 175 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak bir evin duvarına çarpıp devrildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Sevim Gündüzoğlu 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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