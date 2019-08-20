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Samsun’da otomobil hırsızlığına 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 16:39 | Son Güncelleme

Samsun’da 2 ayrı otomobilin çalınması olayıyla ilgili 2 şahıs polis tarafından gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi ile Fatih Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da otomobil hırsızlığına 2 gözaltı

Samsun’da 2 ayrı otomobilin çalınması olayıyla ilgili 2 şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi ile Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. 2 ayrı otomobilin çalınması olayıyla ilgili A.U. (16) Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, H.G. (18) ise Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Polisteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli Samsun Adliyesine sevk edildi.

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