Samsun’da otomobil hırsızlığına 2 gözaltı

Samsun’da 2 ayrı otomobilin çalınması olayıyla ilgili 2 şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi ile Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. 2 ayrı otomobilin çalınması olayıyla ilgili A.U. (16) Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, H.G. (18) ise Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli Samsun Adliyesine sevk edildi.

