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Samsun’da otomobil ile dolmuş çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 11:07 | Son Güncelleme

Samsun’da otomobille dolmuşun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Muhittin Özkefeli Bulvarı’nda saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da otomobil ile dolmuş çarpıştı: 2 yaralı

Samsun’da otomobille dolmuşun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Muhittin Özkefeli Bulvarı’nda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir D. idaresindeki 55 ABA 211 plakalı otomobil, İbrahim K. yönetimindeki 55 D 0065 plakalı dolmuşa arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Sudenur D. ve Mustafa D. yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun’da otomobil ile dolmuş çarpıştı: 2 yaralı

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