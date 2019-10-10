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Samsun'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 17:10 | Son Güncelleme

Samsun'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'un Canik ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ali Sevinç'in kullandığı 55 AD 406 plakalı otomobil, Samsun Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde Hüseyin İnan idaresindeki 55 M 1011 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çıkıp bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Sevinç ile minibüste bulunan Cevriye Pank, yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, araçlar kaldırıldıktan sonra normale döndü.

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Canik Samsun trafik kazası yaralı

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