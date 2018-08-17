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Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 19:49 | Son Güncelleme

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 5 yaralı

Samsun'un Yakakent ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sema Ormancı idaresindeki 31 NY 727 otomobil, liman kavşağında Eşref Maden'in kullandığı 55 AJ 027 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Havva Ormancı, Sabri Ormancı ve Fatmanur Büyükgüler yaralandı.

Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Eşref Maden, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bafra Samsun trafik kazası Yaralamalı Kaza

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