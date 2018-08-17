Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 5 yaralı

Samsun'un Yakakent ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sema Ormancı idaresindeki 31 NY 727 otomobil, liman kavşağında Eşref Maden'in kullandığı 55 AJ 027 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Havva Ormancı, Sabri Ormancı ve Fatmanur Büyükgüler yaralandı.
Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Eşref Maden, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti
AK Parti'den önemli açıklama: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
Kurban Bayramı tatili için yola çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul'da trafik durumu
16 yaşındaki Gizem intihar etti
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
Poposuna şaplak atan garsonu tekme tokat dövdü!
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma
Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş
Doğu Perinçek: Ya Erdoğan ile birlikte Türkiye gemisindesin ya da Amerika gemisinde