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Samsun’da otomobil kamyonun altına girdi: 1’i çocuk 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 15:27 | Son Güncelleme

Samsun’un Terme ilçesinde dinlenme tesislerinde park halindeki kamyona arkadan çarpan otomobil içerisindeki 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan 34 AFU 317 plakalı otomobil sürücüsü Adil Dumlu (30), direksiyon hâkimiyetini kaybederek tesiste park etmiş kamyonun altına girdi.

Samsun’da otomobil kamyonun altına girdi: 1’i çocuk 5 yaralı

Samsun’un Terme ilçesinde dinlenme tesislerinde park halindeki kamyona arkadan çarpan otomobil içerisindeki 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan 34 AFU 317 plakalı otomobil sürücüsü Adil Dumlu (30), direksiyon hâkimiyetini kaybederek tesiste park etmiş kamyonun altına girdi. Meydana gelen kazada araç kamyonun altında sıkışırken, sürücü Adil Dumlu, Mariye Dumlu (63), Medine İkbal Dumlu (25), Elif Dumlu (22) ve 3 yaşındaki Tolgahan Dumlu yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından sıkıştıkları araç içerisinden çıkartılan yaralılar Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun’da otomobil kamyonun altına girdi: 1’i çocuk 5 yaralı

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